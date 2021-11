Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (23/11) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

A imaginação estará à solta. Sonhe alto e pense nas mudanças que deseja. O foco na família e na casa criará um clima protetor. Cuide do seu núcleo. Momentos carinhosos, lembranças carregadas de emoção e conversas sensíveis marcarão o dia. Respostas íntimas e existenciais influenciarão escolhas e rumos. Encerre o passado. Elimine pressões. Viagem à vista!

Touro (21/04 - 20/05)

Elimine desconfianças com conversas diretas e atitude numa relação especial. Estabeleça suas próprias regras e não se submeta a cobranças e manipulações. Olhar atento às entrelinhas e intuição aguçada apontarão a verdade dos fatos e intenções. Empatia em novos relacionamentos. Atividades em grupo fluirão positivamente. Poder em alta!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Bons resultados em negociações financeiras e novo projeto de trabalho desenharão cenário positivo para o futuro. Abrace a missão e espere por sucesso dos empreendimentos. Propostas e convites virão na direção dos sonhos. Siga o fluir natural dos acontecimentos e aprenda com novas referências. A sorte caminhará ao seu lado. Harmonia e clareza nos relacionamentos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Decida uma viagem, concretize sonhos e resolva assuntos do coração. Lindo momento para iniciar relações, fortalecer vínculos especiais e dar uma atenção carinhosa aos relacionamentos importantes em sua vida. Trabalho com mais motivação. Lance um projeto e consolide a carreira. O dia convidará aos cuidados pessoais. Treine, movimente o corpo e ganhe vitalidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Saúde mais frágil e falta de disposição pedirão momentos de relaxamento. Diminua a velocidade e dê atenção aos sentimentos. Terapia, prática de meditação e sintonia com a espiritualidade contribuirão com seu equilíbrio. Assuntos de família e da casa cobrarão decisões rápidas e organização. Elimine antigas pendências. Crie soluções, brilhe e planeje mudanças.

Virgem (23/08 - 22/09)

Carinho e notícias de uma amizade de longe mexerá com o coração. O dia trará surpresas e resgates do passado. Comunicações estarão aceleradas. Amplie discussões nas redes. Bom momento para negociar contrato e melhores condições de trabalho. Fase de mais exposição, brilhe! Espere por oportunidades de expandir a atuação e dar um passo maior na carreira.

Libra (23/09 - 22/10)

Sucesso, projeção profissional e crescimento financeiro darão sabor ao dia. Espere por conquistas relevantes e retorno dos investimentos. Uma promoção estará a caminho. Conte com maior segurança na construção do futuro. Comunicações estarão abertas. Brilhe em reuniões de trabalho e nas redes. Conversas motivadoras poderão dar em romance. Harmonia familiar.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Considere pontos de vista diferentes e dê sabor de aventura à vida. Convite de viagem, surpresas do par ou notícias de longe despertarão sonhos. Embarque em novas experiências e curta momentos mágicos. Marte em seu signo anuncia conquistas e vitórias. Movimente o trabalho com atitude e muita criatividade. Você poderá firmar um contrato financeiro atraente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Lindo momento para concretizar um velho sonho. Decida mudanças, avalie custos e resolva assuntos financeiros. Troque confidências com a família. O dia será intenso e de muitas emoções. Aprofunde vínculos e compartilhe sonhos. Padrões de consumo e rotina serão revistos. Sol em seu signo iluminará caminhos de maior realização. Poder pessoal em alta!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Carinho, romantismo e conversas sensíveis criarão um clima acolhedor na vida íntima. Encare as diferenças com empatia e encontre pontos em comum numa relação especial. As interações de hoje serão carregadas de emoção. Espere por novidades de amigos e novas conexões. Vida social agitada. Negócios estarão aquecidos. Descubra oportunidades. Amor em alta!

Aquário (21/01 - 19/02)

Lindo momento na carreira. Inicie um projeto e espere por uma conquista profissional relevante. Talvez seja difícil conciliar trabalho e relações pessoais, hoje. Cuidados com a saúde também entrarão no menu, evite se esgotar demais. Excesso de relações e de solicitações cobrarão momentos de silêncio e de relaxamento. Atenção à alimentação fará diferença na disposição.

Peixes (20/02 - 20/03)

Caminhos para o futuro estarão iluminados. Uma porta se abrirá na carreira. Bom momento para se expor, criar projetos e conquistar novos espaços. Negócios estarão aquecidos. Espere por resposta positiva de trabalho e maior segurança na área financeira. Decisões de uma viagem a dois ou de um assunto jurídico animarão o clima. Embarque numa nova dimensão no amor.