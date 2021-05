Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (23/05) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Embarque numa onda de energia positiva no amor e curta momentos românticos. Palavras doces esquentarão o clima da vida íntima. Se estiver só, novo romance começará com conversas agradáveis e assuntos leves. Aproveite também para iniciar relacionamentos nas redes e firmar amizades. O domingo trará novidades estimulantes. Amplie as comunicações. Família cobrará paciência.

Touro (21/04 - 20/05)

Planeje a agenda da semana, organize planos e mantenha o foco no trabalho. Prazeres simples e rotineiros fortalecerão a união no amor. Arrisque uma receita diferente na cozinha, cuide do jardim, caminhe perto de casa e observe os detalhes da paisagem. Saúde mais frágil cobrará cuidados, evite exageros com comidas e bebidas. Bom mesmo será buscar o equilíbrio e programar um dia leve.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Domingo gostoso para fazer suas coisas, namorar, curtir os filhos e criar uma programação divertida. Cultive a alegria e dê mais leveza aos relacionamentos. Mesmo com altas demandas, compromissos e aumento de responsabilidades, a vida terá mais encantos, se o coração estiver aberto. Planos para o futuro incluirão viagens e estudos. Escolhas sábias e objetivos claros favorecerão novos começos

Câncer (21/06 - 22/07)

Um pouco de sossego e de recolhimento alimentarão a alma e ajudarão a ampliar perspectivas. Ceda à preguiça, avalie os sonhos e imprima energias positivas na casa. Carinho e acolhimento da família farão diferença no seu dia. Aproveite o domingo para se fortalecer interiormente e jogar a autoestima para cima. Autoconhecimento e respeito à sensibilidade marcarão esta fase. Encerre um longo ciclo.

Leão (23/07 - 22/08)

Palavras carinhosas e assuntos leves criarão uma atmosfera acolhedora nas interações de hoje. Troque mensagens, faça vídeo-chamadas, circule nas redes e fortaleça amizades. O domingo trará novidades estimulantes e facilidade na expressão dos sentimentos. As comunicações estarão abertas. Notícias de irmãos e de pessoas queridas de longe tocarão o coração. Júpiter incentivará mudanças.

Virgem (23/08- 22/09)

Despesas poderão aumentar. Aproveite o domingo para planejar as finanças, compras, pagamentos e investimentos futuros. Poderá surgir oportunidade de rendimento extra. Fase muito positiva para alavancar a carreira e brilhar publicamente. Você estará mais perto da sua missão. Conte com sucesso, visibilidade e prestígio profissional. Amor com parceria. Novas amizades à vista!

Libra (23/09 - 22/10)

Aproveite o domingo com Lua em seu signo para cuidar da imagem, da saúde e revelar seus encantos. Notícias e proposta de longe alegrarão o coração. Uma viagem favorecerá o amor, programe com antecedência. Hora de assumir hábitos saudáveis e investir no seu equilíbrio e bem-estar. Beneficie a saúde com atividade física, siga orientações médicas e ganhe vitalidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sintonia forte com o amor marcará este domingo de muitas emoções e clima mágico. Mergulhe nos sentimentos e intensifique a vida íntima. Vários planetas incentivarão mudanças e aprofundamento dos vínculos importantes em sua vida. Vá direto ao ponto nas conversas com a família e amplie o entendimento. Você poderá fazer bons acordos e resolver pendências mais facilmente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Resgate amizades e coloque a conversa em dia. Vida social agradável dará um sabor especial ao domingo. Os relacionamentos serão fonte de inspirarão nesta fase. Troque mensagens, aproxime amigos com palavras carinhosas, fortaleça vínculos e crie uma rede protetora ao seu redor. Amor com companheirismo e assuntos sérios. Bom para planejar o futuro a dois e mudanças na casa.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Desenhe planos e abra caminhos para o futuro. O domingo trará atitude nos relacionamentos, sintonia com parceiros e acordos com a família. Visualize onde quer chegar e programe novas ações. A união do trabalho com o amor dará no que pensar, pondere prós, contras e as chances de dar certo. Dúvidas ajudarão a ampliar possibilidades. Organize ideias e planeje a agenda da semana.

Aquário (21/01 - 19/02)

Conexões com amizades de longe, otimismo nos negócios e maior confiança no futuro alegrarão o clima. Domingo gostoso para falar de amor, criar planos a dois, aproximar quem está distante com vídeo-chamada e curtir momentos divertidos. Compaixão, solidariedade e sentimentos generosos também entrarão no menu do dia. Ajude a quem precisa e acolha necessidades do par.

Peixes (20/02 - 20/03)

Domingo gostoso em família. Crie um clima íntimo e acolhedor em casa e curta momentos carinhosos ao lado de quem você ama. Se estiver só, um antigo amor entrará no radar. Resgates do passado fortalecerão sua identidade. Bom também para valorizar sua história e os vínculos construídos ao longo do tempo. Amor com mais paixão e cumplicidade. Some forças e concretize planos em comum.