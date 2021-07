Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (22/07) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Planos para o futuro no amor animarão o clima. Se estiver só, uma relação que começar hoje terá tudo para se estabilizar e resultar em casamento. Bom momento também para associações no trabalho e novos projetos. Brilho, criatividade e poder de conquista não faltarão nesta fase que favorecerá mudanças na carreira e novo empreendimento. Amplie o diálogo com a família.

Touro (21/04 - 20/05)

Prazer e entusiasmo estarão de volta! Ótimo momento para viajar com os filhos, ou se apaixonar novamente, se estiver em busca do amor. Rompa barreiras de comunicação e atinja novo público. O dia trará integração num grupo influente e motivador. Conte com criatividade e arte em publicações de conteúdo e apresentações de trabalho. Prestígio em alta! Ganhe reputação.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Trabalhe em casa e curta as delícias da intimidade. O dia convidará à privacidade. Troque confidências, revele seus encantos e intensifique o amor. Alguém do passado poderá retornar. O dia trará resgates de relações que andavam distantes e discussões estimulantes. Palavras poderão ferir ou aproximar, saiba medir o tom nas interações de hoje. Harmonia com a família.

Câncer (21/06 - 22/07)

A partir de hoje, o Sol iluminará investimentos e caminhos de crescimento financeiro. Cuide das suas posses com consciência e evite desperdícios de dinheiro. Valores ficarão mais claros. Palavras doces e carinhosas intensificarão o amor. Se o coração estiver livre, novo romance poderá começar com conversas animadas sobre estudos, viagens e espiritualidade.

Leão (23/07 - 22/08)

A entrada do Sol em seu signo devolverá o entusiasmo, vitalidade e poder pessoal. Projeto de vida e caminhos de maior realização ficarão iluminados. Comece novo ciclo de vida! A partir de hoje também, Vênus atrairá dinheiro. O dia trará proposta de trabalho com boa remuneração e perspectivas positivas na carreira. Brilhe, inove e parta para a ação. Conquistas pela frente!

Virgem (23/08- 22/09)

Com Vênus em seu signo, sua beleza, delicadeza e seus encantos estarão em destaque. Conte com poder de atração. Novos relacionamentos chegarão naturalmente e aumentarão as chances para o amor. Cheiro de paixão no ar! Só não idealize demais. Excesso de expectativas poderia atrapalhar o início de um romance. Deixe a relação fluir no seu tempo. Casamento em alta!

Libra (23/09 - 22/10)

O carinho da família será tudo de bom. Compartilhe sonhos, planeje viagem, crie um ambiente acolhedor em casa e jogue a autoestima para cima. Lembranças carregadas de emoção darão saudade de alguém especial em sua vida. Perdoe mágoas antigas e encerre o passado. A partir de hoje, o Sol iluminará as amizades, fortalecerá sua posição na equipe e animará a vida social.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A partir de hoje, o Sol iluminará caminhos de sucesso, futuro e plano de carreira. Espere por maior visibilidade e prestígio no ambiente profissional. A vida social ficará mais gostosa. Circule nas redes, amplie amizades e atraia gente interessante. O dia trará novidades estimulantes e abertura a novas atividades. Novas relações ativarão sua criatividade. Aposte em novos projetos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Conquiste direitos, expanda horizontes e embarque em novas experiências. A partir de hoje, o Sol trará otimismo, esperanças e maior confiança no futuro. Bom para planejar viagem, resolver assuntos jurídicos, prestar concurso ou escolher um curso de formação. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. O dia trará oportunidade financeira inesperada.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Recupere perdas dos últimos tempos. A partir de hoje, você poderá concretizar as mudanças desejadas no estilo de vida e nos investimentos. Espere por surpresa gostosa no amor. Emoções estarão à flor da pele, com Lua em seu signo. Entendimento com o par e novos planos esquentarão o clima. Embarque numa aventura a dois. Um convite de longe trará entusiasmo.

Aquário (21/01 - 19/02)

A partir de hoje, o Sol iluminará os relacionamentos. Aprenda com novas referências e esclareça posições. Decisões sérias de vida e planos de longo prazo estabilizarão o amor. Avalie sonhos, medite e visualize as mudanças que deseja. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Bom para atividades criativas e pouco produtivo nas coisas práticas. Diminua expectativas e relaxe.

Peixes (20/02 - 20/03)

Motive a equipe e fortaleça a posição no trabalho. A partir de hoje, o cotidiano ficará mais agradável. Espere por bons resultados em tudo que fizer. Ótimo período para implantar rotina saudável, fazer exames médicos de rotina, cuidar do corpo e melhorar a disposição. Novos relacionamentos chegarão naturalmente. Amor com expectativas e planos atraentes.