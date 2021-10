Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (21/10) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Resolva assuntos financeiros e divergências numa relação. Imprevistos serão esperados hoje. Você poderá encerrar um contrato. Bons acordos dependerão de paciência e propostas claras nas negociações. Sonhos com uma viagem inspirarão o amor. Plano de carreira e parcerias em fase de mudanças e reavaliações. Firme amizades num novo grupo.

Touro (21/04 - 20/05)

Finalize um projeto e inicie outro. O dia trará novas escolhas e reformulações na rotina. Cuide da imagem e da sua reputação. Bom momento para mudar filosofias e por novas ideias em prática. Atividade física e mudança de hábitos beneficiará a saúde. Encontre espaços de relaxamento em meio à correria cotidiana e invista em melhor qualidade de vida. Sucesso na carreira!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Desejos de mudança ficarão mais fortes. O dia trará sonhos, inquietudes, mais coragem para enfrentar os desafios e dar uma virada positiva de vida. Cuide da energia, com meditação, treino e atenção a cada coisa que fizer. Paciência e determinação serão as chaves do sucesso nesta fase. Planos de viagem animarão o clima. Conte com intuição forte e muita criatividade, hoje.

Câncer (21/06 - 22/07)

Transforme padrões de relação e encerre processos do passado. Pequenas tensões virão acompanhadas de uma grande conquista, se você enfrentar os desafios com paciência e determinação. Bom momento para investir no seu futuro, aprofundar vínculos e iniciar relações. Conversas em família darão suporte emocional para mudanças e passo maior na carreira.

Leão (23/07 - 22/08)

Atualize documentos, pesquise informações e negocie contratos. Transações comerciais estarão aquecidas. O dia cobrará agilidade nas comunicações e iniciativas nos relacionamentos. Quebre a rotina, mude hábitos, inicie relações e areje a cabeça. Pressões e correrias poderão abalar a saúde e afetar a produção no trabalho. Aceite ajuda, se precisar. Conte com apoio de amizades.

Virgem (23/08- 22/09)

O dia trará notícias de longe, reencontro inesperado e proposta surpreendente. Espere por novidades da família e oportunidade de trabalho. A vontade de embarcar em novas experiências ficará mais forte. Só não tome decisões definitivas no calor das emoções. Valerá se programar com calma e fazer contas. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Carreira em ascensão!

Libra (23/09 - 22/10)

Objetivos claros e escolhas serão muito importantes neste momento de conquistas pessoais e início de um novo ciclo de vida. Pequenas tensões e inquietudes serão compensadas pelo exercício dos seus talentos e ganho de prestígio. Troque confidências com alguém da sua confiança e ilumine seus caminhos. Responsabilidades aumentarão. Apoie a família.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Surpresas e imprevistos acontecerão simultaneamente. O dia será agitado nas comunicações e relacionamentos. Reflita com calma, antes de decidir investimentos ou aceitar uma proposta. Você poderá mudar de ideia com as informações que chegarão hoje. Bom momento para conversar com a família, cuidar de detalhes da casa e aumentar seu conforto e segurança.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mude a rotina, inove o trabalho e aumente a responsabilidade com a saúde. O dia trará considerações sérias e reestruturações que tornarão o cotidiano mais agradável. Atividades em grupo, discussões estimulantes com amizades e novidades na equipe trarão motivação nesta fase. Poder de atração em alta, seu carisma, beleza e simpatia estarão em destaque.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Novidades no amor! Curta uma surpresa gostosa do par ou dê chances ao acaso e deixe o coração falar mais alto. A fase será de decisões sérias sobre o plano de carreira e futuro. Novo empreendimento poderá mudar o projeto de vida e aumentar os rendimentos. Investigue uma opção de investimento com calma. Informações ainda estarão confusas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Renove estruturas e eleve padrões de conforto. O dia trará soluções de pendências e moradia. Novidades da família e notícias de longe inspirarão novos planos. Abandone velhas crenças e filosofias. A fase trará expansão dos horizontes e novas experiências. Dê crédito aos sonhos. Você poderá finalizar um projeto e iniciar outro. Prestígio e segurança pela frente!

Peixes (20/02 - 20/03)

Amplie comunicações, circule nas redes e descubra novos focos de interesse. As conversas de hoje redefinirão um contrato e renovarão conceitos. O dia trará aprendizado e novidades atraentes. Bom para firmar novas parcerias. Negócios estarão aquecidos. Planos para o futuro a dois intensificarão a vida íntima. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase.