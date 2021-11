Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (19/11) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Concretize um negócio. Assuntos financeiros estarão em destaque. Ligue o radar nas oportunidades e soluções que surgirão nesta Lua cheia. Planeje compras, transforme padrões e decida planos a dois para o futuro. A semana terminará com mudanças e ingresso num novo grupo. Associações serão positivas. Poder, prestígio e sucesso num novo empreendimento.

Touro (21/04 - 20/05)

Ótimo momento para formalizar uma associação, aumentar o poder de influência e dar uma virada no projeto de vida. A semana terminará com mais liberdade e caminhos iluminados. Aproveite a Lua cheia em seu signo para realizar sonhos e intensificar a vida íntima. Emoções estarão à flor da pele. Empatia e surpresas gostosas marcarão as interações de hoje. Viaje!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Os sonhos darão dicas preciosas dos caminhos a seguir. Intuição forte. As melhores ideias e soluções virão em momentos de total relaxamento e descontração. Encerre a semana em sintonia com a força interior e a fé. Troca de confidências e fantasias intensificarão o amor. Cuide do jardim ou viaje para um lugar bonito perto da natureza e restaure suas energias.

Câncer (21/06 - 22/07)

Novas conexões e carinho de amigos tornarão esta Lua cheia especial. Aprofunde vínculos afetivos e alimente o coração com emoções positivas e esperanças. A semana terminará com planos de viagem e iniciativas nos relacionamentos. Se estiver só, chances de se envolver novamente serão grandes. Um romance poderá começar como amizade. Mudanças pela frente!

Leão (23/07 - 22/08)

Caminhos para o futuro ficarão iluminados, nesta Lua cheia que trará projeção e maior popularidade no ambiente profissional. Decida rumos, inove a carreira e torne o cotidiano mais gostoso com atividades diferentes. Mudanças virão para melhor. Elimine pendências do passado. Bom momento para resolver assuntos de família, moradia e equilibrar a saúde.

Virgem (23/08 - 22/09)

Ótimo momento para viajar, ampliar conexões internacionais e alargar horizontes. Notícias de longe animarão o clima. Embarque em novas experiências e resolva assuntos do coração. Uma paixão mexerá com a cabeça e inspirará novos projetos. Carreira em ascensão. Você poderá ganhar mais projeção, firmar um contrato de trabalho ou investir nos estudos. Amor em alta!

Libra (23/09 - 22/10)

A Lua cheia iluminará mudanças e investimentos. Troque confidências com a família, faça melhorias na casa e renove o lifestyle. Bom para transformar velhos padrões e tornar as estruturas mais leves. A semana terminará com conquista no trabalho e ganho de poder. Uma promoção estará a caminho. Encerre processos do passado e descubra prazeres diferentes.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Rompa barreiras nos relacionamentos. A Lua cheia trará mais emoção e entendimento no amor. Caminhos do coração estarão iluminados. Aprofunde um vínculo especial e comece novo ciclo de vida. Carinho e empatia nas interações de hoje. Expresse os sentimentos e aproxime quem anda distante. Novidades da família e clima protetor darão segurança nas novas decisões.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Inicie uma atividade. A Lua cheia trará oportunidade de trabalho e motivação. Uma proposta financeira inesperada ou acordo garantirá mais tranquilidade. Sintonia com a família. Um velho sonho ganhará força. Mude a rotina, relaxe e resgate suas raízes. A semana terminará com perspectivas positivas e liberdade. Aproveite para diminuir o estresse e finalizar um longo ciclo.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Criatividade, humor e entusiasmo marcarão esta Lua cheia em harmonia com seu signo. Surpresas do par. Termine a semana com mais prazer e clima quente no amor. Ideias luminosas enriquecerão seus projetos e garantirão uma programação diferente, em ótima companhia. Nada será por obrigação, hoje. Faça o que der vontade, brinque e torne a vida mais divertida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Carinho da família, conforto e inovações na casa criarão um clima acolhedor nesta Lua cheia. A semana terminará com sonhos, otimismo e novos planos para o futuro. Renove estruturas, dê uma virada na vida e comemore uma conquista relevante na carreira. Planos de expansão ganharão impulso. Determine metas profissionais mais altas. Sintonia e clima mágico no amor.

Peixes (20/02 - 20/03)

Surpresas e novidades marcarão a Lua cheia que trará informações preciosas, maior presença nas redes e participação social. Amplie comunicações e contatos, esclareça dúvidas, circule e descubra lugares interessantes. Conversas com amigos darão no que pensar. Renove conceitos e filosofias. Tudo aberto para viajar e curtir aventuras gostosas. Companheirismo no amor.