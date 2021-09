Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (17/09) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

A semana terminará com convites de amigos, vida social agitada e novidades atraentes. Inicie amizades num ambiente diferente. Você poderá se afastar de um grupo e ingressar em outro. Passo decisivo na carreira. Assuma mais poder no trabalho. Gestos generosos e espírito de cooperação motivarão a equipe. Ótimo momento para iniciar relações pessoais e profissionais.

Touro (21/04 - 20/05)

Uma oportunidade de expansão profissional encerrará a semana com entusiasmo e otimismo. Comemore uma vitória. Cenário positivo para o futuro, um caminho atraente aparecerá no horizonte. Bom momento para lançar um projeto, conquistar popularidade e consolidar a carreira. Espere por conquista na área financeira e maior estabilidade. Planos poderão mudar no amor.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Diminua o estresse e recarregue as baterias com uma viagem ou atividade física ao ar livre. Valerá caminhar no parque, treinar, falar com pessoas queridas de longe e arejar a cabeça numa programação diferente. Assuntos de família cobrarão um olhar mais profundo. Termine a semana com esperanças e decisões de vida. Cenário positivo pela frente. Prestígio em alta!

Câncer (21/06 - 22/07)

Decisões de moradia, da casa e de assuntos de família terão bom andamento. A semana terminará com planejamento de mudanças e otimismo. Hora de investir em conforto e descobrir prazeres diferentes. Se busca novas emoções, um romance poderá começar com conversas inteligentes e ganhar intimidade aos poucos. Aprofunde vínculos. Cheiro de paixão no ar!

Leão (23/07 - 22/08)

Conversas motivadoras com amigos, irmãos ou o par ampliarão perspectivas. A semana terminará com positividade e segurança nos relacionamentos. Assuntos leves e novidades esfriarão a cabeça. Circule nas redes, descubra tendências e atraia novas amizades. Uma antiga relação poderá dar notícias. Resolva uma situação incômoda. Dê atenção à família.

Virgem (23/08- 22/09)

Proposta atraente de trabalho poderá aumentar os rendimentos. A semana terminará com boas notícias na área financeira e projeção profissional. Tensões nas comunicações serão passageiras. Encare um assunto delicado com irmãos ou pessoa próxima. A saúde cobrará ajustes na rotina. Incorpore novos hábitos. Mudanças no projeto de vida inaugurarão novo ciclo.

Libra (23/09 - 22/10)

Lindo momento para investir no seu desenvolvimento, embarcar em novas experiências, fortalecer vínculos afetivos e explorar novas dimensões da vida. Uma viagem trará prazer, sintonia com a força interior e mais segurança no amor. Se estiver só, caminhos do coração estarão abertos. Nova relação poderá se construir aos poucos e resultar num envolvimento sério.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sintonia com a família e cuidados de saúde encerrarão a semana com segurança e tranquilidade. Espere por mudanças no ambiente social e contatos poderosos. Conversas reveladoras com uma amizade ligarão suas antenas e despertarão alertas contra invasões de privacidade. Bom momento para reestruturações. Escolhas poderão mudar. Supere o passado.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Finalize um projeto e dê um passo maior na carreira. Se quer mudar seu futuro e a rotina, você encontrará caminhos abertos e as condições necessárias. A semana terminará com sonhos de liberdade e acordos comerciais. A vida social ficará agitada, com novas amizades, convites e conversas estimulantes. Bom para aliviar tensões e descobrir novos focos de interesse.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana terminará com maior segurança nas áreas financeira e familiar. Determine metas mais altas na carreira e impulsione um empreendimento. Bom momento para decidir investimentos e planejar o futuro. Mudanças no projeto de vida e horizontes mais amplos desenharão cenário otimista. Aproveite para viajar ou renovar o ambiente social. Novos relacionamentos à vista!

Aquário (21/01 - 19/02)

Ótimo momento para mudanças e decisões de vida. Aposte nos sonhos, planeje uma viagem e dê uma virada na sorte. Você poderá finalizar uma parceria e iniciar outra. A fase trará reestruturações no ambiente profissional e novos planos para o futuro. Aproveite o fim de semana para se fortalecer interiormente, embarcar numa aventura e mudar filosofias.

Peixes (20/02 - 20/03)

Momento de grande sensibilidade e de sintonia com os sentimentos. As interações de hoje reforçarão desejos de mudança e acelerarão decisões. Conexões poderosas num novo grupo abrirão portas na carreira. Crie novos vínculos e renove o ambiente social. Imprevistos e surpresas marcarão o dia. As melhores soluções virão em momentos de relaxamento.