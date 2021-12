Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (16/12) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Um novo empreendimento decolará. Assuma mais poder, firme alianças ou aproveite uma oportunidade de crescimento financeiro. O dia favorecerá a carreira e as finanças. Bom para planejar investimentos futuros e determinar metas profissionais. Decisões de viagem ou solução de um assunto jurídico agitarão o clima. Alargue horizontes e explore uma cultura diferente.

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite esta fase para mudar o lifestyle e realizar sonhos. O dia destacará sua beleza, doçura e elegância. Invista na sua imagem e ganhe projeção. Convites de longe serão atraentes. Faça parte de um grupo internacional, ou explore um ambiente social diferente. Conexões poderosas abrirão portas na carreira e viagens favorecerão o amor. Novas escolhas pela frente!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Diminua a velocidade e dê atenção aos sentimentos. A sensibilidade estará amplificada hoje. Isso é bom para aumentar a sintonia com a espiritualidade, meditar, trocar confidências com o par e compartilhar sonhos. O dia está sujeito a distrações. Solte a imaginação, pois atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração. Boas notícias virão de longe. O prestígio está em alta!

Câncer (21/06 - 22/07)

Amizades carinhosas criarão um clima protetor. Conte com harmonia nos relacionamentos e atividades de grupo. É o momento de assumir mais poder no trabalho e fortalecer sua posição. Inicie uma atividade física ou intensifique o treino. Cuidar da saúde e do equilíbrio será essencial nesta fase de excesso de demandas e de novas conquistas. Amor com mais profundidade neste período.

Leão (23/07 - 22/08)

Faça novos planos para o futuro, quebre a rotina com programas criativos e reinvente a vida. Clima alegre, maior organização no trabalho e prazeres diferentes darão sabor ao dia. Esse é um bom momento para incorporar novos hábitos e cuidar do corpo. Dê atenção aos relacionamentos próximos, aproxime os filhos e aposte em maior abertura social. Amor em alta!

Virgem (23/08 - 22/09)

Conexões do passado reaparecerão com novas propostas. Aproveite oportunidades de expansão do trabalho. O dia também trará um convite de viagem ou de participação num evento on-line. É uma fase de maior exposição e prestígio. Abrace a missão e dê um passo maior na carreira. No amor, mais intensidade e sintonia. Se estiver só, alguém de longe falará fundo ao coração.

Libra (23/09 - 22/10)

Mercúrio facilitará o diálogo e troca de confidências com a família. Proximidade com irmãos e planos de viagem manterão o astral em alta. Sentimentos profundos envolverão o dia numa atmosfera íntima e protetora. O trabalho fluirá positivamente, então aproveite para criar estratégias e novos projetos. Amor com mais segurança e acolhimento. Fortaleça vínculos nas relações.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Conversas carinhosas e demandas da família marcarão o dia. Imprima mais emoção nas palavras e fortaleça vínculos especiais. Bom momento também para iniciar relações e abrir as portas do coração com empatia e receptividade. Despesas poderão aumentar, portanto administre seus recursos com calma e atenção. Se planejar direitinho, o saldo será positivo. Aproveite também para negociar contratos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Inicie relações. Atitude, carisma, brilho e poder de persuasão abrirão portas hoje. Espere por conquistas relevantes, com Marte e Sol em seu signo. Ótimo desempenho em negociações, entrevistas e nos estudos. A paciência estará curta e você poderá se irritar facilmente. Canalize o excesso de energia nos esportes, treino, caminhadas e foque em novos começos.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A saúde cobrará atenção. Evite excessos e atividades cansativas. É um bom momento para finalizar um projeto e tornar a rotina mais gostosa. Diminua a velocidade, relaxe, coloque a leitura em dia e aprenda algo novo. Investimentos e novos modelos de negócio ganharão um olhar mais amplo. Encontre maneiras diferentes de administrar seus recursos e ganhar dinheiro.

Aquário (21/01 - 19/02)

Ritmo acelerado na vida social e em atividades de grupo cobrará momentos de descontração. Areje a cabeça com assuntos diferentes e dê atenção aos sentimentos. O clima divertido intensificará o amor. Brinque mais, solte a imaginação e curta prazeres diferentes. Treine a paciência com a equipe, pois nem todo mundo consegue acompanhar sua velocidade mental. Brilhe nas redes!

Peixes (20/02 - 20/03)

Antigas amizades, lembranças gostosas e o carinho da família criarão um ambiente protetor hoje. Cuide das necessidades emocionais, conte com bons apoios e reforce a autoestima. Você estará mais perto de concretizar sonhos e alcançar as metas financeiras. Algo maior se desenhará para o futuro. Impulsione um empreendimento. Sucesso pela frente.