Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (15/10) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

O foco nos relacionamentos ampliará horizontes. Firme amizades, fortaleça a união da equipe e aumente a participação social. Chances para o amor também entrarão no menu do dia, se estiver em busca de uma relação estável e duradoura. A fase favorecerá formalizações, viagem e associações motivadoras. Repense escolhas e posicionamentos. Novas relações à vista!

Touro (21/04 - 20/05)

Momento de dar um passo maior na carreira, decidir o futuro e concretizar novos projetos. Ajuste planos, crie estratégias e foque nas soluções práticas. Mercúrio retrógrado cobrará revisão de contratos e organização. Agilize comunicações de trabalho e não perca prazos. O dia trará popularidade e projeção no ambiente profissional. Amor em fase de mudanças e reavaliações.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Assuntos jurídicos, contratos e planos de viagem terão andamento positivo hoje. Resolva uma pendência e ganhe segurança. Momento de aliviar velhas angústias e tornar a vida mais leve. Um convite de longe alegrará o coração. Encurte distâncias com demonstrações de afeto e vídeo-chamada numa relação especial. A semana terminará com conversas sérias no amor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Assuntos de família e da casa ganharão perspectiva mais ampla. A semana terminará com oportunidade de elevar padrões e eliminar antigas pendências. Encare conversas delicadas e contribua com soluções práticas. Segurança e harmonia nas relações de trabalho tornarão o cotidiano mais agradável. Pense no futuro e impulsione a carreira. Mudanças virão para melhor.

Leão (23/07 - 22/08)

Lindo momento no amor. As conversas de hoje abrirão espaço para mais satisfação, confiança e prazer na vida íntima. Se estiver só, poderá se apaixonar novamente. Novo envolvimento terá tudo para se transformar numa relação estável e duradoura. Planos de viagem com os filhos, acerto de documentos e harmonia nos relacionamentos animarão o clima. Casamento em alta!

Virgem (23/08- 22/09)

Oportunidade de trabalho com proposta financeira significativa poderá mudar a vida. O dia trará um reencontro especial e resgates do passado. Novidades e convites inesperados balançarão as estruturas. Com Mercúrio retrógrado, nem tudo será rápido e fácil. Reflita sobre perdas, ganhos e o lifestyle desejado, antes de decisões definitivas. Algo maior se desenhará para o futuro, hoje.

Libra (23/09 - 22/10)

O coração falará mais alto, hoje. Embarque numa viagem a dois no fim do dia ou aposte numa programação cultural com o par e garanta momentos alegres e animados. Contatos, reuniões de trabalho e comunicações ganharão um brilho extra. Conte com muita criatividade e inspiração nas interações de hoje. Bom para negociações comerciais e ganho de prestígio. Amor em alta!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Conforto, autoestima, segurança nas relações, orçamento equilibrado e harmonia familiar criarão um clima protetor. Aproveite para relaxar, soltar a imaginação e sonhar alto. A intuição estará mais forte nos negócios e relacionamentos. Encerre um longo ciclo com mais estabilidade e bases firmes para o futuro. Amor, com inquietudes e planos de mudança. Cuide da sua saúde.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Convite de amigos, conversas motivadoras e novidades animarão o clima. Conquiste amizades e expanda sua rede. Conexões com estrangeiros inspirarão estudo de outro idioma. Bom para explorar uma cultura diferente e enriquecer seu repertório. Vida social gostosa, com atividades em grupo e discussões estimulantes. Aproveite também para cuidar da beleza e renovar os looks.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Espere por uma oportunidade financeira imperdível, hoje. A semana terminará com proposta profissional e decisões sobre o futuro. Caminhos estarão iluminados. Esclareça dúvidas e analise detalhes de um contrato. Mercúrio retrógrado poderá alterar o plano de carreira. Hora de construir maior estabilidade material e afetiva. Firme acordos com a família e realize um sonho.

Aquário (21/01 - 19/02)

Lindo momento para viajar, expandir o projeto de vida e confiar na sorte. Cenário positivo para o futuro. Você fechará a semana com grande prestígio e poder de influência. Horizontes se alargarão. Mude crenças, filosofias e jogue a autoestima para o alto. Notícias de longe e convites de amigos animarão o clima. Harmonia com a equipe. Conte com mais segurança nas escolhas.

Peixes (20/02 - 20/03)

Relaxe, aumente a sintonia com a espiritualidade e siga a dica dos sonhos. A semana terminará com paz interior e segurança. Parcerias, associações e negócios em andamento positivo darão tranquilidade. Planos a dois para o futuro intensificarão a vida íntima. Amor e carreira poderão caminhar juntos. Construa a casa, ou encontre respostas existenciais e seu lugar no mundo.