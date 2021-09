Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (15/09) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Mudança no papel profissional, ou no plano de carreira, anuncia maior poder. O dia trará um fechamento importante e início de relações. Conflitos íntimos poderão vir à tona e levantar questionamentos sobre a continuidade ou não de uma parceria, amizade ou relacionamento próximo. Negócios estarão aquecidos, ligue o radar nas oportunidades e invista no seu futuro.

Touro (21/04 - 20/05)

Acelere o passo no trabalho. Com mais organização, você poderá iniciar atividades e aumentar a produção. Espere por bons resultados num assunto jurídico ou acadêmico. Ganho de reputação e de prestígio profissional refletirá na área financeira. No amor, a construção do futuro dependerá da divisão de responsabilidades. Planos e escolhas poderão ser revistos nesta fase.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Embarque numa onda de energia positiva, resolva pendências da família, da casa ou do passado e coloque a vida em ordem. Boas estratégias e ideias originais não faltarão para enriquecer seus projetos e brilhar na carreira. Você fará conquistas pessoais importantes nesta fase. Cuide do corpo, da saúde e do seu equilíbrio. Harmonia cotidiana será essencial.

Câncer (21/06 - 22/07)

Tome inciativas nos relacionamentos, arrume a casa e amplie o diálogo com a família. Fortalecer as bases afetivas e aprofundar vínculos será fundamental nesta fase. Novas amizades trarão chances para o amor, se estiver só. No casamento, o assunto “filhos” e planos para o futuro entrarão em pauta. Compartilhe sonhos e imprima mais emoção numa relação especial.

Leão (23/07 - 22/08)

Comunicações estarão aceleradas nesta fase. Amplie contatos de trabalho, pesquise informações e acerte documentos. Vencer burocracias, administrar os bens com inteligência e manter o orçamento equilibrado serão desafios que você poderá vencer nesta fase. Dê atenção aos assuntos de família e elimine pendências. O dia será bastante produtivo. Negocie acordos.

Virgem (23/08- 22/09)

Despesas poderão aumentar nesta fase. Planeje o orçamento e espere por oportunidade de ganho extra também. Fase de conquistas na área financeira, no trabalho e na saúde. Aproveite a passagem do Sol por seu signo para brilhar, assumir mais poder e decidir mudanças no projeto de vida. O dia trará soluções práticas, convite de viagem e entusiasmo com novos planos.

Libra (23/09 - 22/10)

Novidades da família criarão um ambiente protetor. Curta momentos carinhosos e reconfortantes. Proximidade de uma viagem animará o clima. Parta para a ação e conte com maior poder de decisão, com Marte em seu signo. Ótimo momento também para movimentar o corpo, treinar ou caminhar e sair da inércia. Conquistas pela frente! Amplie atividades.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Afaste pensamentos negativos com meditação e sintonia com a espiritualidade. A intuição estará forte e trará descobertas. Talvez você mude de opinião numa decisão tomada anteriormente. Esclareça dúvidas, cheque informações e conte com bons argumentos em negociações. Transações comerciais terão andamento positivo. Mudanças no ambiente social. Amor em alta!

Sagitário (22/11 - 21/12)

Atividades em grupo e vida social estarão agitadas nesta fase. Ingresse num grupo influente e amplie a presença nas redes. Momento positivo para tomar decisões sobre o futuro e alavancar a carreira. Proposta profissional ou promoção aumentará seus rendimentos e poder. Resolva assuntos financeiros e ganhe liberdade. Sucesso profissional. Não se envolva em fofocas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Revele seu poder, projete a imagem e embarque em novas experiências. Ótimo momento para iniciar um empreendimento e tomar decisões de vida. Uma viagem entrará no radar. Notícias de longe animarão o clima, hoje. Aproveite também para resolver uma pendência financeira com uma amizade e encerrar conflitos. Surpresa gostosa e emoção esquentarão o amor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Viagens intensificarão o amor. Aposte em mudanças no lifestyle e pratique nova filosofia. O dia destacará os sonhos e aumentará a sintonia com a força interior. Relações profissionais poderão ser desgastantes neste momento. Foque nos estudos, amplie conexões internacionais ou com pessoas de outras cidades, ganhe relevância e poder de influência. Poder e prestígio em alta!

Peixes (20/02 - 20/03)

Conexões poderosas em outro ambiente ou grupo poderão resultar em novas parcerias. O dia será movimentado na vida social e na equipe de trabalho. Aprofunde relações, firme amizades e acelere atividades comerciais. Talvez precise adiar uma viagem ou resolver uma pendência familiar. Preocupações financeiras cobrarão decisões e mudança de estratégia em negociações.