Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (15/05) para seu signo

Áries

(21/03 - 20/04)

Nada melhor do que ficar em casa, curtir o carinho da família e o sossego do lar. O sábado trará lembranças gostosas, troca de mensagens com amigos de longa data e muitas emoções. Sintonia com a espiritualidade dará sensação de proteção. Na dúvida, siga a intuição que estará forte. Amor com entendimento e companheirismo. Se estiver só, novo envolvimento começará como amizade

Touro

(21/04 - 20/05)

Novas amizades e maior participação social darão sabor ao sábado. Troque mensagens, circule nas redes e descubra novos focos de interesse. Bom momento para descobrir novidades, aprender uma linguagem diferente e renovar conceitos. Proximidade com irmãos e clima carinhoso nas interações de hoje criarão um ambiente protetor. Crenças e filosofias mudarão. Comece novo ciclo de vida!

Gêmeos

(21/05 - 20/06)

Portas se abrirão na carreira. Invista no seu futuro e segurança. O sábado trará boas notícias na área financeira e perspectivas positivas para o futuro. Aproveite para cuidar da beleza, do corpo e do seu equilíbrio. As comunicações estarão abertas. Amizades trarão novidades e convites atraentes. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Abandone preconceitos e viva com mais liberdade

Câncer

(21/06 - 22/07)

Com Lua e Marte em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Avalie sonhos e tome decisões de vida. Novas amizades serão motivadoras. Abra caminhos e invista no seu futuro. Júpiter trará fé, positividade e ligações internacionais. Mude perspectivas e aprofunde vínculos. O momento trará aumento de poder e também de responsabilidades. Atividade física regular diminuirá a ansiedade

Leão

(23/07 - 22/08)

Júpiter revelará sentimentos que estavam ocultos. Hora de assumir seu poder, apostar em mudanças e dar novo sentido à vida. Aproveite o sábado para relaxar, aumentar a sintonia com a espiritualidade e seguir as dicas dos sonhos. O ambiente social poderá mudar. Escolhas seguirão critérios exigentes. Construa relações de confiança e dê espaço a novas associações. Amor com planos de futuro

Virgem

(23/08- 22/09)

Novas amizades entrarão com tudo em sua vida. Júpiter atrairá novos relacionamentos e referências positivas, além de aumentar as chances para o amor. Fase importante na carreira, com novas propostas, prestígio e associações. Espere por boas notícias de longe, conquistas e maior projeção. Aproveite o sábado para curtir amigos e marcar presença nas redes. Poder pessoal em alta!

Libra

(23/09 - 22/10)

O sábado trará decisões sobre o futuro, segurança nos relacionamentos, novas esperanças e planos motivadores. Espere por notícias animadoras e um convite atraente de longe. Visualize onde quer chegar e desenhe novas estratégias. Fase de maior exposição e de conquista profissional. Abra caminhos, inove e expanda a atuação. A saúde melhorará. Escolhas serão sábias. Invista em você!

Escorpião

(23/10 - 21/11)

Amor com surpresas gostosas, confiança e mais prazer. Se estiver só, poderá se envolver com alguém de outra localidade e curtir uma paixão virtual. O sábado também favorecerá conexões com estrangeiros. Aproxime quem está longe com vídeo-chamada e gestos carinhosos. Novos planos a dois trarão otimismo e maior confiança no futuro. Alargue os horizontes e caminhe com fé

Sagitário

(22/11 - 21/12)

Júpiter, seu planeta regente, inaugurará uma longa fase de harmonia familiar, conforto e bem-estar. Bom para o casamento e também para encontrar seu lugar no mundo. Decisões de mudança, de novo lifestyle e planos para a vida íntima animarão o sábado. Curta as delícias da intimidade e sonhe alto. Sentimentos profundos intensificarão o amor. Fique de olho numa oportunidade imobiliária

Capricórnio

(22/12 - 20/01)

Supere ressentimentos do passado. O sábado será especial no amor. Curta momentos carinhosos, expresse seus desejos e imprima mais emoção na vida íntima. Tudo aberto para se apaixonar novamente, ou começar fase nova no casamento. Assuntos financeiros limitarão planos. Conceitos de prazer mudarão. Detalhes e coisas simples da convivência terão maior valor. Novas relações à vista!

Aquário

(21/01 - 19/02)

O sábado será de trabalho. Elimine tarefas, pense nas decisões que terá que tomar e priorize a saúde. O prazer estará nas atividades simples e rotineiras. Arrisque uma receita diferente na cozinha, arrume bagunças na casa e movimente o corpo. Cumplicidade com a família dará segurança em novos planos. Amor com clima alegre, união e projetos em comum. Encare diferenças com bom humor

Peixes

(20/02 - 20/03)

Paixão, prazer e clima divertido intensificarão a vida íntima. O sábado será tudo de bom no amor. Bom também para curtir momentos carinhosos com os filhos e soltar a criatividade. A casa ficará mais bonita e confortável com toques originais na decoração. Curta os detalhes, cuide das plantas e areje a cabeça. Com Júpiter e Netuno em seu signo a vida terá mais encantamento e magia. Cultive a alegria