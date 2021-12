Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (14/12) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Contas mais altas e gastos imprevistos pesarão no bolso. Em compensação resposta de trabalho virá positiva. Negocie um contrato profissional e espere por boas notícias na área financeira. Evite julgamentos precipitados e compras sem planejamento. O momento cobrará soluções práticas, visão de futuro e ponderação. Pense antes de agir. Viagem à vista!

Touro (21/04 - 20/05)

Momento de revoluções. Finalize velhos processos e aposte numa grande mudança, no lifestyle e projeto de vida. Hora de ganhar liberdade, autonomia e independência. Comece por sua imagem. Novos looks e cuidados de beleza destacarão seus encantos e jogarão a autoestima para cima. Oportunidade de crescimento profissional e financeiro à vista. Poder em alta!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A sensibilidade estará amplificada hoje. Siga as dicas dos sonhos, os sinais do corpo e diminua a velocidade. A paciência estará curta nos relacionamentos. Mantenha a privacidade e tente não se aborrecer com pequenas coisas. Na dúvida, siga a intuição que estará mais aguçada. Bom momento para visualizar o futuro e planejar mudanças. Solte a imaginação no amor.

Câncer (21/06 - 22/07)

A vida social será agitada, hoje. Novidades de amigos, mudanças na equipe ou novas amizades ligarão suas antenas. Espere por melhor entendimento nas relações e aprofunde vínculos. Hora de somar forças pelo bem comum e aumentar o engajamento nas questões coletivas. Amor com mais encantos e poder de conquista. Aposte só no que poderá dar certo, se estiver só.

Leão (23/07 - 22/08)

Negocie um contrato de trabalho e abra um caminho promissor na carreira. O dia trará conquistas, exposição e novos planos para o futuro. Bom para brilhar publicamente e ganhar popularidade. Marque presença nas redes e surpreenda. Novidades, inovações e decisões de vida animarão o clima. Amplie relações e firme amizades. A vida social ficará mais gostosa.

Virgem (23/08 - 22/09)

Acerte a documentação, planeje férias, ou resolva assuntos jurídicos e finalize pendências. Você estará a um passo de conquistar mais liberdade e encerrar o ano com mais satisfação e prazer. Uma proposta de longe falará alto ao coração. Conexões internacionais estarão abertas. Espere por novidades da família, convites e muita emoção, hoje. Carreira em ascensão. Sucesso!

Libra (23/09 - 22/10)

Exerça seus talentos e assuma mais poder. As comunicações estarão aceleradas. Brilhe em reuniões, entrevistas e nos estudos. Bom momento também para acertar documentos e deixar a vida em ordem. Mercúrio facilitará o diálogo com a família e a organização da casa. Expresse seu carinho e fortaleça vínculos. Tudo aberto no amor. Novas relações à vista!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Conte com maior entendimento com irmãos, vizinhos e pessoas próximas. Mercúrio movimentará a vida com novidades, poder de negociação e facilidade de comunicação. Transações comerciais e contratos terão andamento positivo. Espere por conquistas na área financeira. Despesas também poderão aumentar nesta fase. Não gaste dinheiro por impulso.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Marte em seu signo acelerará a velocidade. Conte com mais atitude, poder de decisão e coragem para realizar seus desejos, partir para a ação e movimentar a vida. Valerá canalizar o excesso de energia nos esportes ou treino. Ótimo momento para iniciar atividades e projetos. O orçamento ficará mais equilibrado nesta fase. Amor com prazeres diferentes e mais paixão.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Objetivos pessoais ficarão mais definidos, com Mercúrio em seu signo que também ampliará o poder de comunicação e o alcance da sua voz. O dia trará surpresas gostosas e também reviravoltas. Descubra um investimento mais rentável. Você poderá mudar suas apostas e embarcar em novas experiências. Conversas animadas esquentarão o coração. Amor em alta!

Aquário (21/01 - 19/02)

Novas amizades, vida social agitada e aumento de demandas da equipe acelerarão o ritmo. Encontre tempo também para a família e manutenção da casa. A fase trará reestruturações, escolhas definitivas e projetos a longo prazo. Meditação e terapia ajudarão a organizar planos e clarear a mente. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Amor com fantasias. Brinque mais.

Peixes (20/02 - 20/03)

Conversas com amigos renovarão conceitos e movimentarão o dia com convites e novidades. Amplie a participação social e aprofunde amizades. Novo empreendimento decolará. Espere por conquista profissional e maior visibilidade na carreira. Amplie comunicações, contatos e conte com excelente desempenho profissional. Sucesso pela frente! Companheirismo no amor.