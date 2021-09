Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (13/09) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Impulsione novo projeto e dê um passo maior na carreira. A semana trará decisões importantes no trabalho. Diversifique atividades e resolva um conflito com alguém da equipe. Bom momento para assumir mais liderança e autonomia. Mantenha a privacidade na relação íntima e fique longe de gente invasiva. Saiba em quem confiar. O ambiente social passará por mudanças.

Touro (21/04 - 20/05)

Carreira e finanças terão andamento positivo nesta semana. Negocie contratos, conquiste novos espaços e construa novas relações aos poucos. Assuntos íntimos e amor em fase de questionamentos. Diferenças poderão pesar. Divida melhor as responsabilidades, se quiser preservar uma parceria. Fase de concretizações e de mudanças no estilo de vida. Sucesso!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A rotina será exigente nesta semana. Encontre tempo para resolver assuntos de casa e de família. Viagem a dois será tudo de bom. Embarque num clima carinhoso e curta momentos românticos regados com muita emoção. Desconfianças em relações de trabalho poderão adiar uma formalização ou cobrar escolhas difíceis. Pese o que estará em jogo e desfaça ilusões.

Câncer (21/06 - 22/07)

Informações confusas cobrarão checagens e esclarecimentos. Aproveite a semana para estudar, conversar com amigos e avaliar várias visões. Bom período para aprofundar relações, brilhar nas reuniões de trabalho e conquistar excelentes resultados. Espere por sucesso, reconhecimento e projeção na carreira. Amor em fase de construção. A confiança crescerá aos poucos.

Leão (23/07 - 22/08)

Semana positiva na área financeira. Espere por conquistas no trabalho e sorte nos negócios. Aproveite para decidir investimentos, planejar compras e aumentar seu conforto. Antigos relacionamentos poderão retornar. Dê atenção à família e resolva antigas pendências. Conselhos de uma amizade experiente ajudarão a evitar erros de escolha. Acerte documentos.

Virgem (23/08- 22/09)

Comece um novo ciclo de vida! A semana trará oportunidades de trabalho e de crescimento financeiro. Preocupações com a saúde incentivarão novos hábitos. Encare novos desafios com garra, coragem e vontade de vencer. Caminhos de maior realização pessoal e profissional estarão iluminados. Hora de se libertar de velhas crenças, preconceitos e realizar seus desejos.

Libra (23/09 - 22/10)

Escolhas de investimentos, compras e planos familiares pedirão ponderação. Estabeleça prioridades e tome decisões com calma, analisando as diversas possibilidades. Você contará com sorte, senso de oportunidade e poder de negociação. Encerre um longo ciclo de vida com fortalecimento interior e propósitos claros. Uma viagem sedimentará novo estilo de vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Semana de reflexões importantes. Um pouco de interiorização esclarecerá perspectivas, metas e posicionamentos. Responsabilidades com a família e escolhas aumentarão. Hora de construir maior estabilidade e segurança para o futuro e investir na construção de bases afetivas e materiais mais sólidas. Não se iluda com aparências e propostas mirabolantes. Poupe energia!.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Consolide um empreendimento ou decida rumos. Você poderá realizar um velho sonho e aumentar o poder financeiro. Uma desilusão dará no que pensar. Encare conversas difíceis e separe o “joio do trigo” nos relacionamentos. Você poderá encerrar uma atividade e iniciar outra com melhores perspectivas. Caminhos ficarão iluminados. Conte com forte apoio de amizades.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Invista na sua saúde e segurança. A semana trará decisões de investimentos e reflexões profundas sobre o projeto de vida. Assuntos financeiros interferirão numa amizade. Talvez precise cobrar ou saldar uma dívida e encarar uma situação social incômoda. Gestos generosos reaproximarão uma antiga relação. Conexões internacionais inspirarão planos de viagem.

Aquário (21/01 - 19/02)

Escolhas difíceis marcarão esta semana, que trará proposta atraente, planos de expansão e ótimo desempenho nos estudos. Encare desafios nos relacionamentos profissionais e resolva uma situação incômoda. Hora de pensar no futuro, planejar mudanças e apostar num estilo de vida mais leve. Criatividade e soluções originais contornarão obstáculos. Poder e prestígio em alta!

Peixes (20/02 - 20/03)

Afaste desconfianças com atitude e conversas esclarecedoras numa parceria de trabalho ou no amor. A semana trará projeção profissional e novas relações. Bom período para formalizar acordos e resolver assuntos de família. Renove conceitos e rompa barreiras nos relacionamentos. Aprenda com novas referências. Discussões serão estimulantes e reveladoras.