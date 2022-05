Homem que matou transexual em Parauapebas se apresenta à polícia

Um homem, identificado como Jadilson de Oliveira Monteiro, se apresentou à polícia, no bairro Guanabara, em Parauapebas, na manhã desta segunda-feira (09) e disse ser o culpado pela morte da transexual Naomi. A vítima foi morta com cinco tiros na madrugada do último sábado (7).

O acusado chegou ao local acompanhado de duas advogadas. A Polícia Civil, que investiga o caso, estava em busca de mais informações sobre o que teria acontecido no dia do crime. De acordo com testemunhas, Naomi foi morta a tiros por uma pessoa que estava em um carro. Momentos antes, ela teria brigado com um homem em um bar, onde se agrediram com tacos de jogar bilhar.

Jadilson se apresentou para a polícia e disse ser pai do rapaz envolvido na briga com Naomi. Ele chegou armado ao bar, estava em um carro, e atirou contra a transexual. A vítima chegou a correr, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito e o filho fugiram do estabelecimento.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)