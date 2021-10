Vendedor de churrasco é executado a tiros no Guamá

O começo da tarde de domingo (24) na esquina da rua Napoleão Laureano com a passagem Brasília, no bairro do Guamá, foi alterado com a execução de um homem a tiros. O crime transtornou os moradores da área, sobretudo, quem compareceu até o local onde permaneceu estendido o corpo de Williame Costa dos Santos, 46 anos, conhecido como "Cheira". Williame trabalhava como vendedor de churrasco e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer em via pública. Os autores do homicídio estavam em um carro preto.

Tão logo o crime foi cometido, curiosos e moradores das redondezas foram até o local do homicídio. A Polícia Militar foi acionada e tratou de isolar a área para que fosse, então, feito o trabalho dos peritos e remoção do corpo. No caso, técnicos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC).

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil também esteve na área do assassinato, iniciando o levantamento de informações sobre o ocorrido. O foco é chgar nos autores e identificar a causa do homicídio.

Familiares e amigos choram a morte do vendedor de churrasco, Williame (Redes sociais)

Carro Preto.

As primeiras informações obtidas pela Polícia no local são de que pelo menos três tiros marcaram a parede e o portão de um casa. Moradores do perímetro demonstraram estar assustados com a violência naquele trecho do bairro. A Polícia Civil atua para identificar os ocupantes de um carro preto que estaria relacionado ao homicídio, de acordo com relato de pessoas.