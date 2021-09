Grazi Mourão revela o quanto fatura por mês vendendo nudes na web

Grazi Mourão revelou, durante entrevista, que fatura cerca de R$ 200 mil por mês vendendo nudes no seu Close Friends do Instagram. A plataforma, assim como o OnlyFans, vem fazendo sucesso entre influencers adeptas das vendas de conteúdos sexuais. As informações foram divulgadas no Uol.

Grazi Mourão (Reprodução / Instagram)

“Consegui comprar muita coisa, viajar e aproveitar a vida. Não acho que foi sorte, fui muito ousada e independente. Levei a sério esse lance de vender conteúdos, fui criativa e estratégica para ter resultados”, declarou ela, que ficou ainda mais conhecida após participar de lives de funkeiros durante a pandemia.

Apesar da venda lhe garantir estabilidade financeira, Grazi comentou que o namorado não aceitou a profissão e por isso ela decidiu terminar o relacionamento. “Meu ex não aguentou a pressão, ele quis que eu parasse. Fiquei em choque quando ele me pediu para deixar de vender meus nudes. Se me conheceu assim, me expondo na internet, tem que respeitar e apoiar. Sou livre e independente. Não dependo de homem nenhum”, disparou a loira.

Ainda na entrevista, a modelo disse levar o perfil muito a sério, que nenhum homem é capaz de ditar o que ela pode ou não fazer e que nem pensa em parar de vender seus conteúdos sexuais na internet.