Grávida fatura alto vendendo lingeries usadas durante a gestação

Carla Bellucci, de 39 anos, está grávida e encontrou uma forma de faturar durante a espera do bebê: vender peças de lingerie que usa durante a gestação. A estratégia tem funcionado bem. Nos últimos meses, a moradora de Hitchin (Inglaterra) recebe um grande número de pedidos de fetichistas, que a seguem em um site erótico, interessados em calcinhas e sutiãs usados. As informações são do jornal Extra e do Daily Star.

Apesar das críticas, Carla segue com o próprio negócio. Um desconhecido chegou a oferecer 10 mil libras (cerca de R$ 72 mil) para ver o seu parto em transmissão pela internet. "Por que não?", disse, afirmando que algumas mulheres exibem o parto gratuitamente.

"Tantos homens querem minha calcinha de maternidade, sabe Deus por quê. Ainda uso calcinha fio dental, mas às vezes eu uso uma calcinha maior. Só que, mesmo assim, os fãs ainda querem (as peças usadas)", completou.

A influencer, que está esperando uma menina, afirmou que conhece outras usuárias do site que vendem peças íntimas. No entanto, o que ela não esperava, é que a gravidez fizesse o interesse aumentar.

Ela conta que alguns pedidos envolvem apenas o envio do sutiã. "Eu tenho recebido um bom dinheiro. É um mundo livre. Eu não me preocupo com o que as pessoas fazem ou deveriam fazer", finalizou.