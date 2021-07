Gracyanne Barbosa 'se abre' e mostra virilha bronzeada em clique ousado

Com um maiô super cavado, Gracyanne Barbosa compartilhou em seu perfil no Instagram, na noite desta quarta-feira (14), uma sequência de fotos onde abre as pernas e mostra a virilha sarada e bronzeada.

“Ela parece dias de verão, ás vezes sol, ás vezes chuva, mas sempre quente”, escreveu na legenda, levando os seguidores ao delírio.

“Perfeita, linda e motivadora”, escreveu uma fã. “Dona da po*** toda, te amo”, comentou outra. “Maravilhosa”, postou um terceiro.