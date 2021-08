‘Deformada’, disse internauta atacando Gracyanne Barbosa na web

Gracyanne Barbosa se manifestou nas redes sociais e respondeu a um comentário feito em uma de suas publicações no Instagram. Após compartilhar com os seguidores a imagem de um novo ensaio fotográfico, nesta terça-feira (10), uma internauta comentou que o corpo de Gracyanne é “todo deformado”. As informações são da Revista Quem.

"Que nervoso o corpo dessa mulher toda deformada. Tudo tem limite", comentou a mulher. E Gracyanne fez questão de responder: "Tristeza é você atacar alguém dessa forma. Se não gosta é só passar a foto. Se não tem algo bom para dizer a alguém, sugiro tentar o silêncio", rebateu.

(Reprodução: Instagram)

A musa fitness está acostumada a compartilhar com os fãs a rotina pesada de treinos e alimentação que garantem a saúde e definição do seu corpo. Além dos exercícios, ela também faz aulas de alongamento e pole dance.