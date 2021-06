Gracyanne Barbosa mostra evolução no pole dance: “Força pra ir além”

Gracyanne Barbosa deu o que falar e inspirou os seguidores do Instagram nesta sexta-feira (18) ao mostrar sua evolução no pole dance com uma performance de tirar o fôlego.

A musa fitness pegou os fãs de surpresa ao usar um conjuntinho nude inusitado. Sem deixar de mostrar toda sua boa forma no vídeo, Gracyanne arrasou e contou com mais de 500 mil visualizações. “Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho força para ir além”, inspirou na legenda.

Recentemente, Gracyanne Barbosa deixou seus seguidores enlouquecidos na noite desta quinta-feira (17), ao postar um vídeo fitness em seu perfil do Instagram.

No registro, a morena surgiu exibindo detalhes do seu treino de glúteos, usando um look mínimo e impressionando com toda a sua boa forma.