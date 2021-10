Gracyanne Barbosa exibe corpo definido em mini lua de mel com Belo

Gracyanne Barbosa e o marido Belo tiraram um dia de folga para curtir uma mini lua de mel de 24 horas. O casal escolheu um resort de luxo na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, como destino do breve recesso. E também registraram vários momentos da estadia em fotos compartilhadas com os seguidores de ambos no Instagram.

A primeira foi Gracyanne , que publicou fotos de sua estadia com o amado em seu perfil na última terça-feira (26). Ela contou que eles ganharam a viagem de um amigo após se casarem, em 2013, mas só conseguiram tempo, ainda que pouco, para usufruir do presente agora.

Nos Stories, Gracyanne contou que eles já tinham adiado essa lua de mel várias vezes e que tiveram que encurtar a estadia por conta do trabalho do marido.

Já o cantor Belo usou a rede social para declarar seu amor pela musa fitness nesta quarta-feira (27): "Com você tudo é felicidade! Na melhor companhia e no melhor lugar! Paraíso com meu tudao! Te amo Maravilhosa @graoficial, mini lua de mel".