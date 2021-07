Gracyanne Barbosa espanta o frio e mostra o corpo bronzeado em post sensual

A musa fitness Gracyanne Barbosa espantou o frio que andava rondando o feed das redes sociais com uma postagem provocante. Adepta do culto ao corpo, ela não se cansa de mostrar o resultado da disciplina rígida de exercícios para condicionamento físico.

Mas também não dispensa os cliques sensuais que costumam render sempre muitos comentários dos seguidores. Como o postado no último sábado (4), em que a agora loira posa com uma combinação all jeans, deixando a barriga trincada e parte dos seios bronzeados à mostra. "Uma loira quentinha passando pra esquentar esse frio", diz a legenda.