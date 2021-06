Gracyanne Barbosa esbanja habilidade no pole dance e quase mostra demais

A musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou que está com tudo em cima não só no corpão, mas também no que se trata de pole dance. Gracy compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram, nesta noite de sexta-feira (18), fazendo acrobacias.

A influencer rodopiou, subiu e desceu, tudo isso ao som de uma música para lá de sensual.

Com os movimentos, a musa quase mostrou demais, por causa do shortinho e do top minúsculos. Assista: