Gracyanne Barbosa esbanja flexibilidade, mas 'virilha sarada' rouba a cena

A musa fitness Gracyanne Barbosa está cada dia mais habilidosa no pole dance e faz questão de compartilhar com os seguidores no Instagram sua evolução. Nesse domingo, Gracy exibiu toda sua flexibilidade usando um maiô super cavado, mas o que chamou a atenção foi a “virilha sarada” da influencer.

Uma das fotos publicadas por Gracyanne a mostra pendurada na barra, abrindo bem as pernas em um ângulo maior que 180º.

“Quando crescer quero ter essa flexibilidade”, comentou a influencer Kethellen Soares. “Gente!!! Fiquei confusa agora”, brincou a atriz Rita Guedes. “Essa mulher é de outro planeta”, elogiou um seguidor.