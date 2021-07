Gracyanne Barbosa atende pedido inusitado de fã e surge seminua na web

Gracyanne Barbosa foi surpreendida, na última quarta-feira (28), com um pedido inusitado de dois fãs, durante a abertura de uma caixinha de perguntas dos stories do Instagram. Mas, a história não para aí. A modelo fitness atendeu a solicitação dos internautas e causou maior alvoroço na web. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

Ainda na noite de quarta-feira, a influencer teria recebido pedidos que divulgassem fotos com roupas íntimas, e a morena resolveu atender e levou os fãs à loucura. Em um dos cliques, Gracyanne aparece somente de calcinha e cobrindo um dos seios com um girassol. Já na segunda foto, a modelo surge empinando o bumbum GG. Veja: