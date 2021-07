Gracyanne Barbosa ‘arreganha’ as pernas e mostra bronzeado na virilha

Superflexível, Gracyanne Barbosa surgiu nesta quarta-feira (29) com um maiô cavado e com as pernas “arreganhadas”, segurando o poledance com uma mão e o cãozinho Thor na outra.

A musa fitness mostrou que consegue abrir espacate e formar um ângulo de 180º com as pernas. Com o movimento, Gracy deixou escapar a diferença de bronzeado na virilha, deixando os seguidores enlouquecidos.

Confira: