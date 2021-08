Gracyanne Barbosa abre as pernas, mostra parte dos seios e faz a temperatura subir

Com um look todo em branco, mas nada sem graça, Grayanne Barbosa surgiu super sensual nesta terça-feira (3), em uma série de fotos em seu perfil no Instagram. Usando uma calcinha minúscula, top com amarrações que deixam à mostra parte dos seios e salto alto, a influencer fez os seguidores babarem.

Além da série sexy, Gracy ainda deixou uma reflexão na legenda do post: “Seja você mesmo! Ainda que isso incomode aqueles que sempre fingem ser quem não são”.

“Perfeita”, elogiou uma seguidora. “Que arraso. Um tapa na cara da sociedade de tanta beleza e tanto amor. Te amo, rainha da minha vida. Você é maravilhosa”, declarou outro fã. “Dona da p*rra toda”, comentou uma terceira.