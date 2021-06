Giovanna Lancellotti posa de biquíni mínimo e exibe corpo sarado

Giovanna Lancellotti deixou os fãs eufóricos ao publicar um clique sensual no último domingo (13). Em Fernando de Noronha, a musa surgiu com um biquíni com alças fininhas e ostentou o corpão sequinho enquanto curtia a tarde ensolarada. As informações são d’O Dia.

"Domingo", disse na legenda. Nos comentários da publicação seguidores não pouparam elogios. "Maravilhosa", disse um. “Muito linda”, escreveu outro.