Gil, do 'BBB 21', volta a tirar a roupa em clique sensual; veja

O participante do “BBB 21”, Gilberto Nogueira, o “Gil do Vigor”, voltou a tirar a roupa, mas dessa vez, em um ensaio profissional fora do reality show. O economista publicou a foto na noite deste domingo (6). No clique, ele aparece apenas com um pano colorido.

A publicação sensual do famoso na web era para comentar sobre a Parada do Orgulho LGBTQIA+, que aconteceu de forma virtual neste final de semana, e contou com a participação de Gil em um programa especial que foi exibido pelo canal GNT.

"Feliz demais com essa oportunidade. Todos sabem o quanto o BBB foi um lugar de libertação. Um lugar que mostrei todas as minhas camadas. Que hoje possamos gritar que somos bichas bichérrimas. PORQUE NINGUÉM VAI PODER QUERER NOS DIZER COMO AMAR. Que possamos celebrar o amor. O sentimento mais poderoso. Que tem o poder de vencer todo o preconceito desse mundo", escreveu Gil.

Veja o clique ousado: