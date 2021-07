Geisy Arruda posa de maiô branco molhado e deixa transparecer mamilos

Que Geisy Arruda sabe como marcar presença em suas redes sociais, disso ninguém duvida, mas a loira tem sido cada vez mais generosa nos cliques sensuais. Os seguidores agradeceram e ficaram literalmente babando.

No último sábado (03), a musa dos contos eróticos divulgou mais um registro de sua viagem ao Piauí, onde curtiu bem à vontade as delícias de alguns recantos naturais, o que, claro, rendeu muitas fotos ousadas.

E foi em um dos desses lugares que a loira posou com um maiô branco de decote vertiginoso, que deixava transparecer a marca dos mamilos. Na descrição, a frase: Mulher criada com cuscuz, é grande pai.

Dona de um fã clube com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora também postou outro clique com um maiô cavado que evidencia uma das partes preferidas de seus ávidos fãs, o bumbum, com a seguinte legenda: "O Amor e o Sol costumam deixar marcas…"