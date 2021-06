Geisy Arruda posa com parte íntima exposta e revela sabor do 'doce': ‘Recheio de chocolate’

Geisy Arruda mexeu com a imaginação dos internautas na última quinta-feira (17), ao publicar uma foto para relembrar um momento ousado durante a celebração do seu aniversário de 32 anos, no dia 5 de junho. A modelo aparece ao lado de um bolo e usando uma lingerie combinando com a decoração do doce. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

Em outro clique, a influencer aparece deixando a calcinha abaixada e exibindo uma marquinha de bronzeado. “O #tbt do Bolo de Morango com recheio de chocolate que ganhei das meninas do @bronzeamentobrefany_ de Aniversário 5/6. Elas cuidam do meu Bronze a muito anos, eu adorei o mimo. Como toda boa Geminiana, ele só melhora a cada foto”, escreveu na legenda da foto.

LEIA MAIS: Prestes a completar 32 anos, Geisy Arruda empina bumbum em clique sensual para comemorar aniversário



Os registros mexeram com a imaginação dos internautas que não pouparam elogios à boa forma de Geisy. “Imagina passar esse bolo no seu corpo todo”, disse um fã. “Que delícia do ‘bolo’’, escreveu outro. “Quero o primeiro pedaço”, disse um terceiro.