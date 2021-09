Geisy Arruda mostra que é ela própria a melhor propaganda de seu mais recente livro

Dedicada ao recém-lançamento do seu terceiro livro de contos eróticos, Geisy Arruda aposta no melhor recurso para promover o mais recente nicho de trabalho: a sensualidade. Conhecida por suas postagens nada comportadas, a influencer usa e abusa de imagens ousadas para instigar o público e manter fiéis os seus seguidores.

Não é à toa que a musa é campeã de blocks no Instagram. Por conta das publicações explícitas feitas na plataforma, a loira já precisou abrir dezenas de novos perfis depois de ser suspensa com base na política da rede social. Mesmo assim, ela sempre impressiona pela rapidez com que recupera os seguidores a cada block e novo perfil aberto.

Depois de quase dois anos de expectativa, Geisy comemorou, na semana passada, o lançamento de “Não apague meu fogo, queime comigo", título do livro de contos eróticos produzido durante a pandemia. A publicação está disponível para aquisição no link da bio @geisy_arruda no Instagram.

Nesta terça (14), a modelo e influencer deu mais uma provocadinha em seus fãs para alavancar as vendas e, mais uma vez, ofereceu um "aperitivo" para o público, que, claro, adorou a mostra. Vestida em uma lingerie rosa, ela abusou do decote profundo. O maiô, cavadíssimo na parte de baixo, deixou à mostra parte da região íntima e incendiou a web.

"Hum delicia!! Depiladinha", comentou um fã mais exaltado. "Q mulher maravilhosa, gata demais!", disse outro. "Lê pra mim na sua cama?", disparou um terceiro. "Geisy delícia demais, mulherão da p***a", comentou mais um.