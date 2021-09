Geisy Arruda mostra o rebolado e manda 'a brava' apenas de lingerie vermelha

Em matéria de provocação, a modelo e escritora de contos eróticos Geisy Arruda é expert. Prova disso é a capacidade de manter um público fiel pra onde quer que vá e o que quer que faça. Mas, nem mesmo os blocks e perfis tirados do ar a fizeram se render - ainda - à maior plataforma de conteúde adulto da internet: o Onlyfans.

A musa é sempre questionada pelos seguidores sobre seus planos quanto a essa adesão, mas, sempre faz suspense e diz que ainda não dispõe de tempo suficiente para administrar mais um perfil diante dos compromissos com o seu mais recente livro e também com os clientes para os quais anuncia.

Todavia, enquanto não decide, a beldade aproveita pra "castigar" os seus súditos leais com postagens picantes e cheias de malícia. Nesta sexta-feira (17), a loira deu um aperitivo para os mais curiosos durante o jogo da caixa de perguntas do Instagram e surgiu em um dos posts com uma lingerie vermelha, dançando diante da câmera e deixando o o bumbum à mostra sob um hobby transparente, com a legenda "Manda a brava".