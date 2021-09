Geisy Arruda lança terceiro livro de contos eróticos, que incluem os próprios nudes

A digital influencer, modelo e escritora Geisy Arruda, de 32 anos, lança na noite desta quinta-feira (9) o seu terceiro livro de contos eróticos. Com o provocativo título de "Não Apague o Meu Fogo: Queime Comigo", a coletânea chega ao mercado com uma novidade que promete deixar os fãs e seguidores da loira ainda mais curiosos. Diferente dos dois volumes anteriores, este traz um plus: nudes da escritora.

"No meu livro tem safadeza durante home office, sacanagem com vizinho, festinha na faculdade, enforcamento e um pouco de BDSM (sigla para bondage, disciplina, dominação e submissão, sadismo e masoquismo). A minha nudez é a cereja do bolo, ou a sobremesa, depende do apetite", declarou.

Geisy já havia antecipado em entrevistas concedidas no período de pré-lançamento do livro, que o isolamento social imposto pela pandemia da covid-19 foi um grande desafio para soltar a imaginação e criar as histórias de sexo. "Foi muito difícil escrever sobre contos eróticos em tempos que as pessoas não podiam se tocar, fazer sexo e tudo mais. Logo, adaptei meus contos à pandemia", explicou.

Mas ela garante que as histórias contadas em seu livro são, na maioria, relatos verídicos vividos por ela. "Muitas histórias são inspiradas nas minhas próprias relação e meus fetiches, tem situações reais", revelou.

"Não Apague o Meu Fogo: Queime Comigo" é um livro digital com 15 contos eróticos que envolvem desde "espiadinhas" até histórias de relações sado-maso. "Demorei um ano e quatro meses pra concluuir o livro, pois a minha libido ficou muito em baixa nesse período da pandemia", observa. Além deste volume, a musa dos contos eróticos já publicou "O Prazer da Vingança" e "Desejo Favorito".