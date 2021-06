Geisy Arruda explora as beleza do Piauí e mostra que gosta mesmo é de 'climas quentes'

Para escapar do frio de Sâo Paulo a modelo e escritora erótica Geisy Arruda decidiu se refugiar no calor do Piauí. Em tour pelo estado, a musa está explorando as belezas naturais do nordeste e aproveitando para manter o bronzeado em dia.

Um dos recantos escolhidos por ela para alguns dias de lazer e relaxamento foi a Fazenda Jacu, onde Geisy postou alguns cliques bem à vontade e, como sempre, pra lá de provocantes.

Os seguidores foram à loucura e inundaram a rede social da loira com elogios à sensualidade e desinibição da gata. "Oohh mulher maravilhosa obrigado meu Deus por deixar eu admirar essa beldade q é a Geisy. Mulher linda, sedutora, atraente, charmosa e muito linda", disse um. "Pra acabar com o véio, maravilhosa , gostosa , deslumbrante", disparou um segundo. "Pra que isso tudo?", comentou outro.