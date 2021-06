Geisy Arruda empina o bumbum e desce o biquíni: ‘Bronze está ok’

Na véspera de seu aniversário de 32 anos, na última sexta-feira (4), Geisy Arruda não deixou de presentear os fãs com seu corpaço. No clique, com o bumbum empinado, descendo o biquini e exibindo o bronze, ela não deixou de provocador os 4 milhões de seguidores.

“Preparativos para o aniversário! O bronze está ok…”, escreveu a escritora erótica e influencer na legenda da publicação, que completa 32 anos hoje.

Nos comentários, os fãs e admiradores da eterna musa do vestido rosa não pouparam nos elogios quentes. “Essa mulher sabe mexer com a cabeça de qualquer homem”, disparou um admirador mais ousado. “O bronze está perfeito minha deusa”, comentou outro fã na publicação. “Deliciosa! Bunda linda, viu?”, escreveu outro, dentre vários outros comentários fervorosos para a musa.