Geisy Arruda deixa seguidores babando ao mostrar marquinha de sol na parte íntima

A modelo e escritora erótica Geisy Arruda fez o clima na web esquentar mais uma vez na noite desta segunda-feira (21), com uma de suas aparições bombásticas. A loira publicou um vídeo quentíssimo em seu perfil no Instagram exibindo a marquinha do biquíni na região íntima após uma sessão de bronzeamento, deixando os seguidores fervendo.

“Um bombom embrulhadinho no frio de Sampa. Bronze perfeito”, descrev

“Essa marquinha na virilha e perto dos seios ficou top”, disparou um admirador. “A Geisy é pura perfeição”, comentou outro fã na publicação. “Me deixou babando como sempre”, escreveu outro.

Recentemente, Geisy surgiu completamente nua e levou os fãs à loucura ao mostrar novamente o seu bronzeamente artificial secreto.