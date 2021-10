Geisy Arruda apela e seguidores se rendem: 'Ajuda a mãe!'

E a musa dos contos eróticos continua apostando forte no filão recém-descoberto e conta com os seguidores fieis para o sucesso do seu empreendimento. Na noite de sexta-feira (9), Geisy Arruda usou uma tática infalível para atrair novos leitores/compradores de seu livro: atacou de lingerie vermelha e incendiou a web.

A loira literalmente apelou, e lançou a isca: "Então ajuda a mãe! Compra os livros da mãe e assina meu Podcast? Poxa, nunca te pedi nada. Não apague meu fogo… Queime comigo…”, escreveu a beldade. Junto com a foto, a modelo aproveitou para alfinetar as pessoas que costumam criticar a natureza de seu trabalho, com outro post que traz a frase "É que dinheiro só me impressiona se for meu mesmo".