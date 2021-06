Geisy Arruda abusa da sensualidade e mostra marquinha de sol no corpo sarado

Geisy Arruda continua explorando as belezas do Nordeste e, desta vez, curtindo os atrativos do Piauí. Neste sábado, a modelo postou uma foto para mostrar aos fieis seguidores que o bronzeado está rigorosamente em dia, assim como a ousadia da loira, que não cansa de por os nervos dos seguidores à prova.

Na foto, postada em seu perfil do Instagram, Geisy surge na piscina do Blue Tree Towers Rio Poty em um micro biquíni, ostentando o corpão que faz a alegria e estimula a imaginação dos fãs. E para deixar todos os admiradores com água na boca, mostra a marquinha da peça de baixo no ângulo preferido pelos seguidores