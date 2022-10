Gata da Capa mostra luxo em ensaio com Joyce Melo

A influenciadora Joyce Melo é a Gata da Capa desta semana. O Jornal Amazônia traz a elegância belenense em um ensaio luxuoso e cheio de glamour realizado em uma embarcação no meio da baia do Guajará.

Hoje, 07, Joyce mostrou toda a sua beleza em cliques de Neto Soares. “Fotografamos na Ilha do Combu, procuramos um estilo diferente dos outros somando natureza e a sofisticação do barco, escolhemos uma embarcação grande e confiável pra que o ensaio fluísse melhor”, contou o profissional.

Aos 27 anos, Joyce Melo se dedica ao seu trabalho na web, no seu feed encontramos a harmonia da beleza e profissionalismo. A modelo encontrou nas peculiaridades da sua estética, um mercado pronto para recebe-la. “Eu sempre amei fotografar e ser fotografada, quando mais nova passava a tarde pedindo para os meus amigos fazerem fotos minha, sempre foi um hobby. Porém, ser fotografada como modelo profissional me parecia um sonho tão distante, pois eu não possuo o padrão das modelos, por exemplo não tenho silicone. Mas me considero uma mulher bonita sim, entretanto de uma beleza que não se encaixa com o que geralmente é exigido, pois tenho curvas naturais. Então, mostrar-me como eu realmente sou é libertador”, disse.

A modelo saiu do Instagram para as páginas do Amazônia Jornal para encontrar um novo público. “Essa é uma oportunidade única, afinal trata-se de um jornal tradicional da nossa cidade, o qual eu sempre tive vontade de participar. Sou muito grata pelo convite! Achei interessante mostrar a beleza paraense, já que sou nascida e criada aqui, além do que as fotos neste ambiente lindo, que remete à Amazônia”, avaliou Joyce.

Este ensaio teve como parceiros Five Fitwear, Jadi Lingerie, Praia Produtora e Náutica Belém.

“Aceite-se como você é, não tente se encaixar em nenhum padrão de beleza, pois seu padrão é você mesma. Seja autêntica, seja livre, seja você”, é a dica que Joyce Melo dá para quem deseja seguir a carreira de modelo, e quem sabe ser a Gata da Capa.

Quinzenalmente, o Amazônia Jornal traz uma modelo local para mostrar em ensaio sensual, toda a sua beleza. Os locais escolhidos sempre são regionais e algum ponto turístico do Pará.

Com curadoria de Neto Soares e Rayana Corrêa, O Gata da Capa é um projeto que promove a beleza da mulher e o Pará.