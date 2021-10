Gabily anuncia estreia no OnlyFans e promete conteúdos sensuais exclusivos

Gabily usou os stories do Instagram na segunda-feira (18) para anunciar sua estreia no OnlyFans, plataforma de conteúdos sexuais que vem fazendo sucesso entre as famosas. Apesar do tema da rede social, que autoriza nudes explícitos, a influencer ressaltou que o objetivo de entrar para o meio é para "quebrar o preconceito do público". As informações são da Quem.

"Quando perguntei sobre o OnlyFans, uma galera disse 'nossa, você não precisa disso'. Não é precisar. Nem falei o que vou lançar nesses conteúdos exclusivos e vocês já estão falando. É o preconceito justamente que quero quebrar sobre isso. De fato farei vários conteúdos exclusivos lá, sim, inclusive sensuais, mas tudo unido ao meu trabalho, às minhas músicas", explicou.

A cantora também confessou que vai usar o Telegram e Close Friends para entregar os conteúdos para aqueles que não têm acesso ao OnlyFans, já que o pagamento da plataforma precisa ser em dólar. Por fim, ela reforçou que a criação do perfil é diferente, envolvendo música e sensualidade. "Tudo junto. E vamos acabar com esse preconceito com essas plataformas porque elas mudam vidas, e mulheres que estão nelas não têm que ser julgadas como vocês estão fazendo e como vieram fazer comigo, porque é super normal!", contou.