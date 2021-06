Fotos quentes mostram Gabi Martins totalmente nua

Gabi Martins causou na web com uma série de cliques quentes no último domingo (13). Nas fotos, ela aparece completamente nua, tampando os seios com as mãos e cabelos. As informações são da Caras.

"Ame a mulher que você se tornou", escreveu a ex-“BBB” na legenda.

A publicação arrancou suspiros dos seguidores, que não deixaram de comentar. "Sereia linda", disse uma. "Parece uma obra de arte", falou outra. "Uma deusa", disparou mais uma.