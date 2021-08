Focando em conteúdo erótico, ex-lutadora do UFC coloca soldado para dormir; veja

A ex-lutadora do UFC, Paige VanZant foi ousada e compartilhou em suas redes sociais uma gravação onde aparece “apagando” um soldado do exército dos Estados Unidos. A influencer, que agora ganha dinheiro produzindo conteúdo sensual para plataformas eróticas, ainda costuma treinar e não abandonou totalmente a vida de lutadora. As informações são do Metrópoles.

Nas imagens do vídeo, ela fazia uma demonstração de golpes e artes marciais para soldados norte-americanos que estão no Afeganistão. No registro, Paige deixa um dos militares desacordado após demonstrar como se faz um “mata-leão”. Na gravação ainda se pode ouvir os outros soldados da tropa indo ao delírio.

Paige deixou o UFC em 2020, mas ainda tentou continuar a carreira de lutadora de MMA. Atualmente ela produz conteúdo para um site adulto e até admitiu que ganha muito mais dinheiro do que quando lutava.