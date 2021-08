'Fiquei com vergonha', diz Mulher Melão ao revelar pedido negado no OnlyFans

Renata Frisson, mais conhecida como “Mulher Melão”, já revelou que está milionária e que conseguiu isso graças aos lucros que recebe por trabalhar no site adulto “OnlyFans”. Agora, a modelo contou que recebe alguns pedidos inusitados dos seus assinantes e que chegou a sentir vergonha de realizar. As informações são do UOL.

Para realizar a fantasia dos clientes, Mulher Melão tenta sempre interagir com eles e atender aos pedidos. Ela disse que não tem problemas em ousar:

“Ser ousada faz parte da minha história. Gosto de me exibir. Não faço a linha 'falsa puritana' que adora se exibir mas tem que falar para a sociedade que é 'Sandy'. Assumo e vejo tudo como um negócio. Só que meu conteúdo é em 'carreira solo', sem parceiros. Não sou atriz pornô, né? Sou modelo que gosta de trabalhar com a sensualidade", afirmou.

Ela disse que a maioria dos pedidos é para que escreva o nome do cliente nos seios ou no bumbum. Mas teve uma vez que precisou negar por não se sentir à vontade para cumprir a vontade do assinante: "Um cliente queria que eu gravasse um vídeo fazendo xixi. Falou que seria muito generoso, e me deixou livre para pedir qualquer valor, mas não fiz. Poucas coisas me deixam com vergonha nessa vida, mas com isso fiquei", entrega.