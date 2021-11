Filha de Renato Gaúcho posa de biquíni e treinador é alfinetado: ‘Teu pai faz merd*, e você, graça'

A influencer Carol Portaluppi movimentou as redes sociais, nesta terça-feira (9), ao publicar uma foto e receber várias provocações contra o seu pai, o treinador do Flamengo, Renato Gaúcho. Em um desabafo feito nas redes sociais, a jovem de 27 anos chorou e pediu que os internautas “não confundirem as coisas”. As informações são da Revista Quem.

No clique, a loira aparece de biquíni branco curtindo uma praia. Nos comentários, os usuários elogiaram a beleza da moça, porém, arrumaram uma forma de alfinetar o péssimo treinador do clube carioca. “Carol, juro que não xingo meu sogro no Maracanã, mesmo eliminado”, escreveu um. “Teu pai fazendo merda, e você fazendo graça”, apontou um segundo.

Desabafo

Após a provocação dos torcedores, a modelo publicou uma série de stories e pediu que as pessoas tivessem mais respeito por ela e que não confundissem as situações. Nos registros, Carol aparece chorando e pede atenção dos seguidores para tratar de um assunto sério.

"Estou sofrendo uma pressão muito grande na internet e entendo todos os torcedores. Fui criada no meio do futebol, sei como é são a zoeira e a pressão. Não é novidade pra mim. Mas estou me sentindo muito pressionada na internet com o que quer que eu faça. Estou até distante, é bem nítido isso, e não gostaria de ficar, até porque trabalho com a internet", iniciou a loira.

Em seguida, Carol revelou que está com a saúde mental abalada e pediu mais empatia dos internautas. "Queria que vocês não confundissem tanto as coisas e, na hora de comentar qualquer coisa, pensar. Eu sei que às vezes a gente fala de cabeça quente, mas tem um ser humano que lê. Estou pedindo empatia. Tem horas que parece que não vai dar mais, que não vou aguentar. Sou uma pessoa completamente normal, não faço mal a ninguém", continuou.