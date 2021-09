Filha de Renato Gaúcho exibe corpo sarado em dia de jogo do Flamengo: ‘Amuleto da sorte’

Vários seguidores de Carolina Portaluppi e torcedores do Flamengo agitaram as redes sociais da influencer, na última quarta-feira (16), após ela publicar alguns cliques que fez ao aproveitar um dia de praia. A filha de Renato Gaúcho se tornou uma espécie de amuleto aos torcedores mais supersticiosos do time carioca. Eles dizem acreditar que sempre que ela posta uma foto em um dia de jogo, o Mengão é campeão na partida. As informações são do Observatório dos Famosos.

E parece que o ritual está funcionando. A loira postou algumas fotos onde exibe a boa forma em um dia de praia e, mais tarde, o Flamengo venceu a partida que estava disputando na Copa do Brasil.

Carol foi rapidamente cercada por muitos elogios e mensagens carinhosas de seus fãs e admiradores. “Postou foto, vitória hoje”, escreveu um rapaz. “Ganhamos! Quando ela posta foto antes do jogo, esquece!”, destacou outro seguidor. “O que matou foi esse verde palmeiras, mas tá linda”, elogiou um admirador. “Amuleto da sorte”, elogiou mais um fã de Carolina.