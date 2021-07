Ferrugem abre o jogo sobre tamanho do pênis: 'Aquela tromba'

O pagodeiro Ferrugem usou as redes sociais para responder perguntas dos fãs. As coisas esquentaram quando um internauta resolver fazer questionamentos sobre a vida sexual do artista, que não se encabulou e abriu o jogo sobre sua intimidade com a esposa e, até mesmo, o tamanho do pênis.

“Já se fantasiou para sua esposa? E qual foi a fantasia?”, questionou o fã, que teve uma resposta surpreendente de Ferrugem: “Cara, a minha esposa sugeriu há um tempo atrás e eu fiquei meio receoso porque ela queria que eu usasse aquela cuequinha de elefante, mas, eu pensei bem e não tenho conteúdo suficiente para preencher aquela tromba”.

Nos comentários, os fãs se divertiram e encheram a publicação de emojis de gargalhada.