Fernanda Lacerda mostra bumbum durinho em fantasia de Halloween: 'Mais que um tesão'

A influencer Fernanda Lacerda, de 33 anos, exibiu seu corpão sarado e deixou seus seguidores babando ao fazer um ensaio fotográfico com uma fantasia de ET para o Halloween. No registro, ela aparece com o bumbum de fora, uma longa peruca verde e ainda exibe sua marquinha de bronzeamento. As informações são da Quem.

“Mais que uma gostosa… Mais que um tesão…. Prazer, ETesão ;)”, disse ela na publicação, confira:

Conforme a musa, a fantasia foi improvisada. "Na verdade, a criação dessa fantasia foi no improviso. Não ia dar tempo de preparar uma produção. Tinha comprado esse look para ir a um evento, que acabou cancelado por conta da pandemia, e acabei nunca usando. Decidi usá-lo agora", revelou. Por ser um look bem sensual, Fernanda resolveu criar a personagem 'ETzuda', fazendo referência ao ET + tesão. Confira outros cliques: