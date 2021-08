Exibindo parte íntima, Valesca Popozuda embrulha bumbum para presente e choca os fãs

Valesca Popozuda impressionou e deixou os fãs entusiasmados ao publicar uma foto provocativa na sua conta do Instagram nesta terça-feira (3). O clique ousado é uma maneira de anunciar um novo projeto. As informações são do Metrópoles.

Na postagem sensual e ousada, a funkeira aparece de costas, usando um vestido que exibe o bumbum. “Presentinho. Save the date 06.08”, escreveu ela na legenda.

Os seguidores e fãs da “cultura funk” foram à loucura com o clique. “Vem aí”, comentou um seguidor, animado. “O funk que a gente necessita", comemorou outro. “Isto não é um presentinho, mais um presentão”, escreveu outro.