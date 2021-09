Exibindo corpaço, Fernanda Keulla relembra férias nas ilhas Maldivas

A ex-BBB e apresentadora Fernanda Keulla fez um TBT relembrando as férias nas Ilhas Maldivas, na Argentina. A moça compartilhou fotos de biquíni da viagem nas paradisíacas praias mostrando o corpão para as lentes. Ela mostrou as fotos no seu perfil no Instagram na quinta-feira (2).

Na legenda da rede social, a campeã do Big Brother Brasil (BBB) 12 declarou estar com saudades daquele momento. "O corpo tá no Brasil, mas o coração ainda na Maldivas", afirmou. A ex-sister ficou hospedada em um resort de luxo com suítes de diárias de R$ 19 mil.