Ex-panicat, Aricia lança especial de Halloween no OnlyFans: ‘Apetites não saciados’

Aricia se inspirou no Halloween para fazer um conteúdo especial para sua conta na plataforma adulta OnlyFans. Junto à outras duas modelos, ela abusou da sensualidade e elevou o clima na Web. As informações são do Metrópoles.

O especial foi nomeado de “Apetites não saciados de Halloween” e já possui duas partes. O conteúdo, no entanto, só pode ser acessado pelos assinantes da plataforma.

Aricia ainda chamou duas modelos já profissionais de conteúdo adulto para participarem do especial e disse que ele causa uma “mistura de sensações”.

Os seguidores amaram o pequeno spoiler que a musa deu em suas redes sociais.

